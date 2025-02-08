Silivri'de Deniz 150 Metre Çekildi

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Silivri'de ürküten görüntü: Deniz 150 metre çekildi

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar böyle görüntülendi.

İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Dron ile havadan görüntülerde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

Denizin her sene çekildiğini söyleyen Ekrem Burgucu, "Hava poyraz estiği zaman su çekiliyor. Lodos estiği zaman tekrar doluyor. Her sene olur bu. Devamlı olarak bu şekilde oluyor" dedi.

Poyraz esti şimdi su çekiliyor

Müslüm Aslan, "Bunu anlamayacak ne var. Poyraz esti şimdi su çekiliyor. Lodos estiğinde de geri geliyor. Yani ilkim şartlarına bağlı olarak rüzgarın lodos esmesiyle beraber geliyor. Poyrazın esmesiyle de korkuyor geri kaçıyor." ifadelerini kullandı.