Silivri'de Doğayı Koru Etkinliği Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Doğayı Koru, Çöpüne Sahip Çık" etkinliği, Çayırdere Göleti Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri de katkıda bulundu.

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Doğayı Koru, Çöpüne Sahip Çık" etkinliği, Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile düzenlendi. Etkinlik kapsamında mesire alanında detaylı bir temizlik çalışması yapıldı. Etkinlikte; çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak hedeflendi, doğayı koruma ve atıkları değerlendirme mesajı verildi.