Silivri Başkanı Balcıoğlu, Çiftçiler Günü'nde Traktör Kortejine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen resmi çelenk sunma töreninin ardından ilçedeki üreticilerle birlikte traktör kortejine katılarak, emektar çiftçilerin gününü kutladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde ilçedeki tarım üreticileriyle bir araya geldi. Çelenk sunma töreniyle başlayan program, renkli görüntülerin yaşandığı geleneksel traktör korteji ile devam etti. Kortejde çiftçilerin yanında yer alan Başkan Balcıoğlu, etkinlik sonrasında tarımsal üretime ve üreticiye yönelik destek mesajları verdi.

Başkan Balcıoğlu, "Çiftçiliği iyi bilirim; zordur, sabır ister, emek ister. Tarımın Silivri'yi Silivri yapan özelliklerden biri olduğu bilinciyle böyle anlamlı bir günü yaşamak bizim için ayrı bir gurur. Biz de 'Tohumdan Hasada Üretimin Yanındayız' anlayışıyla toprağımıza sahip çıkmaya, kıymetli üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.