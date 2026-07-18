Silivri\'de Eğlence Mekanında Kavga

Silivri'de bir eğlence mekanının çıkışında iki kadın arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence kulübünün önünde meydana geldi. Mekandan çıkan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Çevredeki erkeklerin araya girerek tarafları ayırma çabası yetersiz kalınca, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga son buldu.