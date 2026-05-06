Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, "Elim Toprakta" Projesinin Kapanış Etkinliğine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca okul öncesi öğrencileriyle sürdürülen "Elim Toprakta" projesinin kapanış etkinliğine katıldı.

Balcıoğlu, "Elim Toprakta" projesinin kapanış etkinliğinde, projeye katkı sunan okullara teşekkürler ederek, "Tohumdan fideye uzanan bu güzel yolculukta evlatlarımız; doğayı tanıdı, üretmenin değerini öğrendi, sabrı ve emeği yaşayarak deneyimledi. Festival tadında geçen etkinliğimizde çocuklarımızla fide diktik, eğitici oyunlar oynadık, keyifli atölyelerle doğa ve çevre bilincini birlikte pekiştirdik" dedi.