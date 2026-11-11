Silivri'de iki motosikletin çarpışmasında 2 sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Silivri'de iki motosikletin çarpışmasında 2 sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Silivri\'de iki motosikletin çarpışmasında 2 sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Silivri\'de iki motosikletin çarpışmasında 2 sürücü yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden 2 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüleri sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 sürücü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
MotosikletOtomobilGüncelSon Dakika

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