Silivri\'de İki Otluk Yangını

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek hurda malzemelerin toplandığı iş yerine sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangında ise 200 balya saman zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çanta Mahallesi Kınalı mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek hurda malzemelerin toplandığı iş yerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BAŞKA OTLUK ALAN YANGININDA İSE 200 BALYA SAMAN ZARAR GÖRDÜ

Alipaşa Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında çıkan yangında ise 200 balya saman zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler çevrede bulunan ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürüldü.

'YAKLAŞIK 200-300 TANE BALYA YANDI'

Yangını görenlerden Muhammed Şenol, "Yangını geçerken farkettik. Yardım ediyoruz, yanmayan balyaları başka bir yere taşıdık. Yaklaşık 200-300 tane balya yandı. Yan tarafa sıçramasın diye yardım ediyoruz" dedi.