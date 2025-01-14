Silivri\'de Kadın Girişimcilere Sertifika Töreni Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi ve Silivri Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) iş birliğiyle "KAGİD Eğitim ve İş Geliştirme Seferberliği Programı" sertifika töreni düzenlendi.

Silivri Belediyesi ve Silivri Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) iş birliğiyle Önder Yılmaz Sahnesi'nde "KAGİD Eğitim ve İş Geliştirme Seferberliği Programı" sertifika töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Büyükkılıçlı Muhtarı Gülfiye Keskin ve birçok vatandaş katılım sağladı.

Kadınların iş gücüne katılımının önemine dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, "Kadınlarımızın üretimde daha aktif yer alması, güçlü bir toplumun anahtarıdır. Bu tür projelerle onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Her bir kadın girişimcimizin başarısı, Silivri'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Törende, programı başarıyla tamamlayan kadın girişimcilere sertifikaları takdim edildi. Kadınların ekonomik yaşama daha güçlü katılım sağlamasının, toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı.