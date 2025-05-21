Silivri'de Kadın Üreticilere Fide Dağıtımı - Son Dakika
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Silivri'de Kadın Üreticilere Fide Dağıtımı

21.05.2025 16:52  Güncelleme: 17:51
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kadınlarla düzenlenen fide dağıtım töreninde, kadınların tarım ve toplumda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 150 bin yazlık sebze fidesinin dağıtıldığı törende, kadınların desteklenmesi gerektiği belirtildi.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mahalle Evleri'ndeki kadınlarla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde (TÜRAM) düzenlenen temsili fide dağıtım törenine katıldı.

Başkan Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla TÜRAM'da temsili fide dağıtımı düzenlendi. Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadının üretimdeki yerinin yalnızca tarım değil, toplumun tüm alanlarında belirleyici olduğunu vurguladı.

Balcıoğlu, "Kadınlara olan bakışımı artık hepiniz biliyorsunuz. Her platformda söylüyorum, burada bir kez daha tekrar edeyim: Hani bazıları diyor ya, 'Kadınlar bir adım geriden gelecek…' Ben buna katılmıyorum. Kadınlar yanımızda, hatta tam tersi bir adım, iki adım, üç adım önümüzden gidecek" ifadelerini kullandı.

Törenin sadece bir fide dağıtımı değil, aynı zamanda bir gönül buluşması olduğunu belirten Balcıoğlu, ramazan dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilemeyen buluşmanın telafisini yaptıklarını belirtti. Balcıoğlu,"İstedik ki bu güzel havada birlikte sofraya oturalım, sohbet edelim, gülümseyelim. Bugün burada hem üretimin bereketini hem birlikte olmanın sevincini paylaşıyoruz" dedi.

150 bin yazlık sebze fidesinin dağıtıldığı törende Balcıoğlu, bu fidelerin sadece bir tarım girdisi olmadığını; aynı zamanda bir vizyon, bir dayanışma ruhu ve kadınlara verilen değerin bir sembolü olduğunu söyledi.

Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan millet, geride kalmaya mahkumdur" sözünü hatırlatan Balcıoğlu, "Biz bu sözü sadece anmakla kalmıyoruz, uyguluyoruz" diye konuştu.

Silivri'nin İstanbul'un en verimli tarım bölgelerinden biri olduğunu belirten Balcıoğlu, ilçede 400 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu ve bunun önemli bir kısmında kadın emeğinin yer aldığını vurguladı.

"Çiftçiye verilen destek, memlekete verilen destektir"

Tarımın artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu kaydeden Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin üreticiye verdiği desteğin geçen yıl 100 milyon TL'yi aştığını söyleyerek, "Bu daha başlangıç! Çiftçiye verilen destek, memlekete verilen destektir. Siz üretin, ben her desteği seferber ederim. Çünkü biz biliyoruz ki; Silivri doğasıyla, tarımıyla, tarihiyle, çiftçisiyle ama en önemlisi güçlü kadınlarıyla birlikte güzel" ifadelerini kullandı.

Törende söz alan üretici kadınlardan Saliha Çiftçi, Silivri Belediyesi'nin kadınlara üretim kapasitelerinin arttığını vurguladı. Çiftçi,"Başkanım, hocalarımızdan çok memnunuz. Bu yüzden size çok müteşekkiriz, çok sağ olun, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Verdiğiniz fidelerden çok güzel ürünler alıyoruz. Hakkınız ödenmez" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Balcıoğlu çiftinin kadın üreticilere temsili fide dağıtımıyla devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Kadın Üreticilere Fide Dağıtımı - Son Dakika

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