Silivri'de Kamyonet Durağa Çarptı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de Kamyonet Durağa Çarptı: Kadın Yaralandı

20.07.2026 17:30
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Silivri'de belediyeye ait kamyonet otobüs durağına çarptı, bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de, belediyeye ait kamyonetin otobüs durağına çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde seyreden Silivri Belediyesine ait kamyonet yolun kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Durakta bekleyen bir kadın yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın kamyonetin fren sisteminin arızalanması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Kamyonet Durağa Çarptı: Kadın Yaralandı - Son Dakika

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