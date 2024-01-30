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Silivri'de yağış sonrası Kula Deresi taştı, sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Silivri'de yağış sonrası Kula Deresi taştı, sokaklar göle döndü

Silivri'de etkili olan yağışın ardından Kula Deresi taştı ve çevresindeki sokaklar suyla dolup göle döndü. Vatandaşlar sürekli yaşanan su baskınlarından şikayetçi olup belediyeden önlem almasını istedi.

Silivri\'de yağış sonrası Kula Deresi taştı, sokaklar göle döndü
30.01.2024 - 15:10,
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Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, SİLİVRİ'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Deresi taştı, derenin çevresindeki sokaklar göle döndü. Çevre sakinleri sürekli yaşanan su baskınlarından şikayetçi olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Silivri'de etkili olan yağışın ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Kula deresi taştı. Dere yatağının çevresindeki sokaklar, taşkın suyuyla birlikte göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediyeye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık bir ay önce de benzer bir taşkının yaşanmasından dolayı vatandaşlar kendi önlemlerini aldı. Bazı vatandaşlar sokak üzerindeki bahçe kapılarının önüne kum dolu çuvallarla barikat kurarak suyun geçmesini önlemeye çalıştı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda, vatandaşlar taşkınlar için belediye ekiplerinin önlem almasını istedi.

"YARIM SAATE BU KADAR OLDU"

Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi." dedi.

"BİR ÇÖZÜM BULUNSA İYİ OLUR"

Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Silivri Altınorak Sitesi bura. Her yağmur yağdığında burayı su basıyor. Yaklaşık 1 ay önce bir sel daha gelmişti, tekrarı yaşanmaması için önlemimizi almıştık. Tahtalar, kumlar falan koyduk o nedenle bu sefer zayiat az. Ama kesin bir çözüm değil bu, bir çözüm bulunursa iyi olur." diye konuştu.

Kaynak: DHA
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