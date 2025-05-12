Silivri'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Silivri D-100 güney transit yol üzerinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü M.E.S. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
Polis merkezine götürülen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Makas Atan Sürücüye 11 Bin Ceza - Son Dakika
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