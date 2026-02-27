Silivri Belediyesi Mart Ayı Etkinlik Takvimi Açıklandı - Son Dakika
27.02.2026 10:03  Güncelleme: 11:04
Silivri Belediyesi, 2026 yılı mart ayında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Yetişkin ve çocuk tiyatroları, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları ile dolu bir program hazırlanmış durumda.

(İSTANBUL)Silivri Belediyesi, 2026 yılı mart ayında kültür ve sanat etkinliklerini sürdürecek. Yetişkin tiyatroları, çocuk oyunları, atölyeler, konserler ile sergi ve müze ziyaretleri kapsamında çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Silivri Belediyesi, 2026 yılı mart ayı kültür ve sanat etkinlik takvimini açıkladı. Programda okul öncesi ve sanat atölyeleri, çocuk ve yetişkin tiyatroları, ücretsiz konserler, sergiler ile müzelerde ziyaret imkanları yer aldı.

Atölye çalışmaları Kültür Merkezi'nde ve Kültür Sokağı'nda

3-4 yaş çocuklar için Okul Öncesi Atölye Çalışmaları, 3 Mart Salı, 5 Mart Perşembe, 10 Mart Salı ve 12 Mart Perşembe günü saat 10.00/ 11.00'de Silivri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

6 yaş ve üzeri Sanat Atölyesi ise 18 Mart Çarşamba günü saat 13.00/ 14.00/ 15.00'te Kültür Sokağı 4'üncü salonda yapılacak.

Çocuk tiyatroları Önder Yılmaz Sahnesi'nde

Çocuk tiyatrosu kapsamında; Dedektif İz Peşinde 6 Mart Cuma günü saat 15.00/ 16.30'da, Bremen Mızıkacıları 17 Mart Salı günü saat 13.00/ 15.00'te, Balıklar Çöplere Karşı 24 Mart Salı günü saat 11.00/ 13.00'te Önder Yılmaz Sahnesi'nde sahnelenecek. Çocuk tiyatrolarının bilet fiyatı 75 TL olarak belirlendi.

Yetişkin tiyatroları mart boyunca sahnede

Yetişkin tiyatrolarında; Kiralık Konak 7 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da, "Zulmü Alkışlayamam!" 12 Mart Perşembe günü saat 20.30'da, Ortadaki Oyun 14 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da, Şimdi Ne Yapacağız 26 Mart Perşembe günü saat 9.30'da, Eceline mi Susadın? 27 Mart Cuma günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. "Zulmü Alkışlayamam!" oyunu hariç tüm biletlerin fiyatı 150 TL olarak açıklandı.

Ramazan ayına özel konser düzenlenecek

Ücretsiz konserlerde Ramazan'a özel Tarkan Öngen konseri 13 Mart Cuma günü saat 20.30'da, Kadıköy Flüt Ensemble 28 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Sergiler mart ayında ziyaret edilebilecek

Kadınlar Günü Sergisi 6-8 Mart'ta saat 10.00-17.00'de Kültür Sokağı 4. Salonda, Anadolu Topraklarından Resim ve Seramik Sergisi 6-15 Mart'ta 10.00-19.00'da Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde, Karma Resim Sergisi 16-22 Mart'ta 10.00-19.00'da Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde, Kadın Gücüyle Değişen Dünya 25-31 Mart'ta 10.00-19.00'da Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Müze ziyaretleri ücretsiz

Mübadele Evi'nde Tarih Yolculuğu müzesi 09.00-17.30'da, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Evi ise 09.00-17.30'da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

8 Mart programı Önder Yılmaz Sahnesi'nde

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Programı, 8 Mart Pazar günü saat 13.00'te Silivri Sahil Önder Yılmaz Sahnesi'nde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

