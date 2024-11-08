Silivri'de Meme Sağlığı Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Silivri'de Meme Sağlığı Farkındalık Semineri Düzenlendi

Silivri Belediyesi, Kent Konseyi, Meme Sağlığı Derneği ve Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen seminerde, meme kanserinin erken tanısı ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

08.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:55
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, Silivri Kent Konseyi, Meme Sağlığı Derneği ve Silivri Rotary Kulübü iş birliğiyle, Önder Yılmaz Sahne'sinde meme sağlığı farkındalık semineri düzenlendi.

Silivri Belediyesi, Silivri Kent Konseyi, Meme Sağlığı Derneği ve Silivri Rotary Kulübü'nün düzenlediği farkındalık semineri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla, Önder Yılmaz Sahne'sinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde; meme kanserinin erken tanısı, risk faktörleri, belirtileri, korunma yolları, meme muayenesi, meme kanseri taramaları, tarama sıklıkları hakkında detaylı bilgi verildi. Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için katılımcılara pembe kurdele takılarak erken tanı konusunda bilinçlendirme amaçlandı. Etkinlik sonundaki soru-cevap bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı, meme kanseri için erken tanının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Meme Sağlığı Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Meme Sağlığı Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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