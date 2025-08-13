Silivri\'de Motosiklet Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi

SİLİVRİ'de refüjdeki boşluktan dönüş yapan ciple, yolda seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Doruk Aydın(17) hayatını kaybetti.

Kaza Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Refüj üzerindeki boşluktan U dönüşü yapan cip ile caddede seyir halinde olan Doruk Aydın idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Doruk Aydın, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Doruk Aydın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen cip sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.