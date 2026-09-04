Silivri\'de otluk yangını evlere sıçramadan söndürüldü, bir baraka zarar gördü

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın çevrede bulunan evlere sıçramazken alanda bulunan bir baraka zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.