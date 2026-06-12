Silivri'de Restoran Yangını - Son Dakika
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Silivri'de Restoran Yangını

Silivri\'de Restoran Yangını
12.06.2026 03:29
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Silivri'de bir restoranda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, itfaiye müdahale etti.

SİLİVRİ'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, restoranda hasar oluştu.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 restoran çalışanından 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2'si ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Papatya Sönmez Papatya Sönmez:
    bu kadar yangın olayının çoğu sahibinin saygısızlığından çıkıyo insanları tehlikeye atmanın adı iş yapma değil 0 0 Yanıtla
  • Esra Claw Esra Claw:
    videosunu görmeden bi şey diyemem 0 0 Yanıtla
  • Birsen Karacaalp Birsen Karacaalp:
    ya bu kadar yangın olayı oluyorsa restoranların denetimi ne oluyo da kimse ceza yemiyo bunu merak ediyorum artık her gün bi haber çıkıyo işte denetim yapılıyo mu yapılmıyo mu anlamıyorum devlet ne yapıyo ki 0 0 Yanıtla
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