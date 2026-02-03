Silivri'de Vali Gül'ün Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

(İSTANBUL)- İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında, Silivri Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve 35 mahalle muhtarı katıldı.

Silivri'de Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kaymakam Tolga Toğan'ın katılımıyla Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin İstanbul'un yükünü taşıyan ilçe olduğunu dile getirdi.

Göreve gelirken "Biz bu şehri sadece yönetmeye değil, birlikte üretmeye, birlikte korumaya ve birlikte büyütmeye talibiz" dediğini hatırlatan Balcıoğlu, "Kurumlar arası iş birliğini ne kadar önemsediğimi her fırsatta dile getiriyorum. İşte bu birlik ve beraberliğin gücüyle ilçemizin potansiyelini en etkin şekilde ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

Silivri'nin tabelada 250 bin nüfuslu görünse de fiilen 300 binin üzerinde vatandaşa ev sahipliği yaptığını kaydeden Balcıoğlu, "Yaz aylarında bu sayı 1 milyona ulaşmaktadır. 870 kilometrekarelik yüzölçümümüzle İstanbul'un en büyük ikinci ilçesiyiz. 35 mahallemiz arasındaki mesafe yer yer 70 kilometreyi bulmaktadır. Bu tablo, Silivri'nin aslında 'il ölçeğinde' bir hizmet yükü omuzladığını göstermektedir" dedi.

"Üreticimize bugüne kadar toplamda 150 milyon TL değerinde doğrudan destek sağladık"

İstanbul'daki toplam tarım arazilerinin tam yüzde 60'ının tek başına Silivri'de olduğunu belirten Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 bin dönümden fazla ekilebilir arazimizle biz, İstanbul'un gıda güvenliğinin teminatıyız. 39 ilçe içinde en fazla çiftçi Silivri'de yaşıyor, burada üretiyor. Gözünüzde canlanması için şu kıyaslamayı yapmak isterim. Çiftçilerimiz; Beşiktaş'ın yüzölçümü kadar alanda buğday, Zeytinburnu kadar alanda ayçiçeği, Beyoğlu kadar alanda arpa ekiyor. Eğer bugün İstanbul'da bir sofraya ekmek gidiyorsa, bir sofraya yerli üretim domates giriyorsa, bunda Silivri çiftçisinin alın teri vardır. Biz belediye olarak bu emeği asla sahipsiz bırakmadık. Üreticimize bugüne kadar toplamda 150 milyon TL değerinde doğrudan destek sağladık. İlçemizde tarım istihdamı yüzde 3 seviyesindeyken, İstanbul'da bu oran yüzde 1'in altına düşmüştür. Hedefimiz bu oranı yüzde 5-6 seviyesine çıkarmaktır. Bunun için gerek Büyükşehir Belediye'mizle gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzle el ele vererek çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz."

"İlçe genelinde sanayi istihdamı yüzde 48 civarında"

Tüm tarım arazilerinin işlenebilir hale gelmesi için tarım politikalarını güncellediklerini dile getiren Balcıoğlu, sanayi alanında da hızla geliştiklerini ilçe genelinde sanayi istihdamının yüzde 48 civarında olduğunu söyledi.

Balcıoğlu, eko-turizm potansiyelini harekete geçirerek, kırsal bölgelerde alternatif gelir kaynakları yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Özellikle kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları ve yerel tarım ürünlerinin tanıtımıyla doğa dostu bir model oluşturulduğundan söz eden Balcıoğlu, "Selimpaşa plajı ve kıyı alanlarında hemşehrilerimizin aktif kullanımını artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Germiyan Kilisesi ve Aziz Nektaryus Evi gibi kültürel varlıklarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yabancı turizme katkı sağlayacak bu değerlerin korunması noktasında tahsisler ve projeler için devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçedeki sağlık altyapısının yetersiz kaldığından bahseden Başkan Balcıoğlu, mevcut tek devlet hastanesinin 300 bin yerleşik nüfusa dahi nefes aldırmakta zorlandığını, yaz aylarında 1 milyonu aşan nüfus karşısında tamamen yetersiz kaldığını belirtti. Tam teşekküllü bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi eksikliği nedeniyle belediye olarak sorumluluk alıp her gün onlarca vatandaşı araçlarla Tekirdağ veya İstanbul merkezindeki hastanelere taşıdıklarına değinen Balcıoğlu, "Vatandaşımızın sağlık hizmetine kendi ilçesinde ulaşabilmesi, belediye kaynaklarımızı da asli hizmet alanlarımızda daha verimli kullanmamıza olanak sağlayacaktır" dedi.

"Silivri'yi bir sağlık üssü haline getireceğimize inancımız tamdır"

Silivri'nin E-5, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi Türkiye'nin ana can damarlarının birleştiği stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bu akslar üzerindeki yoğun trafik ve olası acil vakalarda, 'altın saat' olarak adlandırılan müdahale süresini korumak adına tam teşekküllü bir hastane bölgemiz için hayati bir güvence olacaktır. Bu ihtiyacı öngörerek, Selimpaşa'da Sağlık Bakanlığı'mızca belirlenen 140 dönümlük arazinin 1/5000'lik planlarını belediye olarak büyük bir titizlikle tamamladık. Devletimizin bu arazi üzerindeki tasarrufunun bir an evvel yatırıma dönüşmesi, ihale ve inşaat süreçlerinin hızlanması Silivri için ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bu konuda Valiliğimizin rehberliği ve devletimizin güçlü desteğiyle Silivri'yi bir sağlık üssü haline getireceğimize inancımız tamdır" diye konuştu.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Maxicells'e devredilen araziden de bahseden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Firmanın projeden çekilmesiyle burada bir kaba inşaat atıl durumda kalmıştır. Bizim buradaki vizyonumuz net bu alanın bir Devlet Üniversitesi olarak ilçemize kazandırılması gerekmektedir. Söz konusu alan, zaten geçmiş planlarda 'Eğitim Alanı' olarak işlenmiş bir yerdir. Silivri, genç nüfus oranının hızla arttığı bir ilçe ancak gençlerimiz yükseköğrenim için her gün kilometrelerce yol kat ederek şehir merkezine gitmek zorunda kalıyor. İstanbul'un en batısında kurulacak bir Devlet Üniversitesi, sadece Silivri'nin değil; Çatalca, Büyükçekmece gibi komşu ilçelerimizin gençliği için bir can suyu olacaktır."

Depreme karşı sıfır tolerans, maksimum hazırlık

Beklenen İstanbul depremi hakkında konuşan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak bu konuda 'sıfır tolerans' ve 'maksimum hazırlık' ilkesiyle çalışıyoruz. Silivri Belediyesi Afet Eğitim Parkuru'nu açtık. Bugüne kadar 88 okulda 33 bin 106 öğrencimize, toplamda ise 52 bin 617 vatandaşımıza yüz yüze Afet Bilinci eğitimi verdik. Muhtarlarımızla iş birliği yaparak 300 kişilik bir Destek AFAD Gönüllüsü ordusu kurduk. Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK), akredite edilmiş 'Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi' unvanını alarak profesyonelliğini tescillemiştir. İlçe Milli Eğitim'e bağlı 30 kişilik MEB AKUB ekibinin eğitimlerini tamamladık malzemelerini verdik ve bugün AFAD sınavındalar" dedi.

Bu noktada Afet Koordinasyon Merkezinin yanındaki alana 600 metrekarelik bir lojistik depo yapımı için Valilikle görüşmelerin sürdüğünden söz eden Balcıoğlu, "Olası bir afette müdahale gücümüzü artıracak bu deponun 2026 yatırım programına alınması hususunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 36 binden fazla muayene yapıldı

Balcıoğlu, toplumun en hassas olduğu ve çözüm beklediği konulardan birinin de sokak hayvanları meselesi olduğunu söyledi. Silivri Belediyesi olarak bu konuda hem can dostları koruyan hem de vatandaşların güvenliğini merkeze alan bir vizyonla hareket ettiklerini dile getiren Balcıoğlu, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 36 bin 176 muayene gerçekleştirdiklerini anlattı. Merkezin artık yetersiz kaldığının altını çizen Balcıoğlu, "Sorunu kökten ve modern bir anlayışla çözmek adına Büyükkılıçlı bölgesinde, 76 dönüm gibi oldukça geniş bir arazi üzerine 'Doğal Yaşam Alanı' kurmak için kollarımızı sıvadık. Projemizi ilgili Bakanlığımızın onayına sunduk" dedi.

Balcıoğlu, tarihi kimliği koruma noktasında Valilikle yürütülen iş birliğini çok kıymetli bulduklarını, Eski Belediye Binasının rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlandığını ve hava şartlarının elvermesi ile birlikte tamamlanarak açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Valiliğin "Ecdattan Yadigar Geleceğe Miras" projesi kapsamında, 5 tarihi çeşmenin restorasyonunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Balcıoğlu, "Tarihimize sahip bu güzel iş birliğini devam ettirmek adına; Gazitepe, Akören, Fener, Gümüşyaka, Kadıköy ve Selimpaşa mahallelerimizde bulunan ata yadigarı çeşmelerimiz için de projelerimizi hazırladık. Özellikle Akören Cedid Ali Paşa ve Selimpaşa İkizli Çeşme gibi tescilli yapılarımızın ihyası için Valiliğimizden gelecek bütçe desteği ve onayları bekliyoruz. Uygun görülmesi halinde, Silivri'nin dört bir yanındaki bu tarihi dokuları ayağa kaldırarak gelecek nesillere ulaştırmaya kararlıyız" diye konuştu.

Gelecek vizyonu kapsamında 2050 yılı için stratejik bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Balcıoğlu, "İstanbul ve çevre bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel dağılım, nüfus öngörüleri ve kaynak planlamaları üzerinde kapsamlı bir süreç yönetmek arzusundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek adına, Bakanlık, Valilik ve Belediye iş birliğiyle hane halkı anketlerini içeren veri toplama çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Bu çalışmalar için Valiliğimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.