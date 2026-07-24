Silivri\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük arazi zarar gördü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yakın konumdaki ağaçlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.