Silivri\'de Yangın: Yavru Kaplumbağalar Hayatını Kaybetti

SİLİVRİ'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı yavru kaplumbağalar öldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 2 çiftlik evinin bahçesine ve bir fabrikanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olayda bazı yavru kaplumbağaların yanarak öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.