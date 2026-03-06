Silivri'de Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
Silivri'de Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi, Hizmete Açıldı

06.03.2026 09:49  Güncelleme: 11:05
Silivri Belediyesi ve hayırsever Metin Zafer'in iş birliğiyle Ortaköy Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi açıldı. Törene İstanbul Valisi ve belediye başkanı da katıldı.

(İSTANBUL)Silivri Belediyesi ve hayırsever Metin Zafer iş birliğiyle tamamlanan Ortaköy Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Valisi Davut Gül ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Silivri'nin Ortaköy Mahallesi'nde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene,İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hayırsever Metin Zafer ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Önemli bir ihtiyacı çözüme kavuşturduk"

Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, merkezin bölge halkı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Mahallenin sağlık alanındaki eksikliğinin bu projeyle giderildiğini belirten Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaköy Mahallemizin sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacını çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz merkezimizi, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün teşrifleriyle hizmete açtık. Bu kıymetli projemize verdikleri değerli katkılar dolayısıyla hayırsever Metin Zafer ve ailesine teşekkür ediyorum. Aile Sağlığı Merkezimiz Silivri'mize ve Ortaköy mahallemize hayırlı, uğurlu olsun."

Hayırsever desteğiyle sağlık yatırımı

Hayırsever Metin Zafer ve ailesinin katkılarıyla tamamlanan merkez, modern donanımıyla bölge sakinlerine birinci basamak sağlık hizmeti sunacak. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

