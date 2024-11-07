Silivri'de Yoğurtçu Heykeli Meydanı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Silivri'de Yoğurtçu Heykeli Meydanı Yenileme Çalışmaları Başladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yoğurtçu Heykeli Meydanı'ndaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

07.11.2024 16:38
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yoğurtçu Heykeli Meydanı'nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin en önemli sosyal alanlarından biri olarak gösterilen Yoğurtçu Heykeli Meydanı'nda süren yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Balcıoğlu, projenin sahil bölgesinin daha verimli kullanılması amacıyla başlatıldığını belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Yoğurtçu Heykeli Meydanı'nda yürütülen yenileme projesi çerçevesinde, 234,5 metrekarelik bir alan üzerinde yapısal ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Başkan Balcıoğlu, sahil alanının yenilenerek ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Sahil alanımız, Silivri'mizin en değerli sosyal alanlarından biri. Bu alanı vatandaşlarımızın daha verimli kullanabilmesi için yenileme sürecine aldık. Amacımız, halkımızın hem gündüz hem de gece rahatça vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmaktır. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve en kısa sürede yenilediğimiz bu sahil alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yenileme çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Heykeli Meydanı'nda yürüyüş yolları oluşturulacak, dinlenme alanları inşa edilecek ve sulama ile aydınlatma sistemleri döşenecek. Çimlendirme ve bitkilendirme çalışmalarının da yer aldığı projede, alana kent mobilyaları yerleştirilecek ve mevcut kaldırımda onarım çalışmaları yapılacak.

Kaynak: ANKA

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