Silivri'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı

Silivri\'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ve 3'üncü kaptanı Murat Evcimen tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

(İSTANBUL) - Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Alsu gemisinin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptanı Murat Evcimen tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheliden 1'inci kaptan Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evcimen tutuklama talebiyle, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğinee sevk edildi.

Hakimlik, Erarslan ve Evcimen'in tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Erarslan, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Üvey baba tartışması kanlı bitti 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı Üvey baba tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 23:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'deki gemi kazasında iki kaptan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement