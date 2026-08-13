Silivri'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Silivri'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Silivri'de yerleşim alanına yakın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Silivri kesimindeki Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akışı kapatıldı, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, trafik akışı tedbir amaçlı D-100 kara yolundan sağlanıyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Silivri'nin Fener, Akören, Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu'na kadar ilerlediği belirtildi.

Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibarıyla ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 9,5 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu belirterek, yangının anız yakılması nedeniyle çıktığını söyledi.

Yaklaşık 70 itfaiye aracı ve 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Aslan, yangının bazı metruk ve yeni yapılan binalara sıçradığını, ancak şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını dile getirdi.

Aslan, "Yangın çıkan alan çok geniş. Tabii otların etkisiyle çok hızlı yayılıyor. Rüzgar olmasa çoktan söndürülmüştü. Şu an kontrol altında diyebiliriz. Her noktadan tedbirleri aldı arkadaşlarımız. İtfaiyeci arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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