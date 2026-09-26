Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren kadın savcı için soruşturma başlatıldı

Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren kadın savcı için soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da görev yapan kadın savcı, tatil amacıyla geldiği Silivri'de rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorun ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine adli işlem başlatılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma sürdürülüyor.
Almanya'dan tatil için Silivri'ye gelen kadın savcının rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için Türkiye'ye geldi.
Tunç çifti, Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde kalmaya başladı.
Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.
Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Tedavi için beklediği sırada aniden fenalaşan Tunç'a acil servisin kırmızı alanında müdahale edildi.
Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.
Tunç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.???????
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