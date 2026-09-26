Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren kadın savcı için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren kadın savcı için soruşturma başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da görev yapan kadın savcı, tatil amacıyla geldiği Silivri'de rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorun ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine adli işlem başlatılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma sürdürülüyor.

Almanya'dan tatil için Silivri'ye gelen kadın savcının rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için Türkiye'ye geldi.

Tunç çifti, Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde kalmaya başladı.

Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.

Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Tedavi için beklediği sırada aniden fenalaşan Tunç'a acil servisin kırmızı alanında müdahale edildi.

Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.

Tunç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.???????

Kaynak: AA
Silivri Devlet Hastanesi3. SayfaAlmanyaGüncelTatilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7’si tutuklandı Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya New York’ta yumurtalı protesto Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
17:50
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:00
Korkulan oldu İsrail’in rakibi maça çıkmıyor
Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 18:00:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Silivri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren kadın savcı için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei