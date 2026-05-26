Silopi BİLSEM Öğrencileri Yarışmalarda Başarı Kazandı

26.05.2026 11:15
Silopi BİLSEM öğrencileri, ulusal ve uluslararası resim yarışmalarında çeşitli madalyalar kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şırnak'ın Silopi ilçesinde üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrenciler, resim dalında elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oldu.

İlçede hafta sonu merkezde resim eğitimi alan öğrenciler, katıldıkları çeşitli yarışmalarda dereceler elde etmenin sevincini yaşıyor.

Gaziantep'te 21 Nisan'da düzenlenen "37. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması"nda öğrencilerden Lina Feyruz Ökten altın ve gümüş, Zehra Nas Sümen altın, Buğlem Bozdağ gümüş ve Meva Nil Biçen bronz madalya kazandı, Defne Fidan Gezgin'in yaptığı resim "sergilenmeye değer" ödülü aldı.

Lina Feyruz Ökten ayrıca ABD'de düzenlenen "Uluslararası Çocuk Baykuş Sanat Yarışması"nda (International Kids' Owl Art Contest 2026) 40 ülkeden ve ABD'nin 27 eyaletinden toplam 2 bin 978 eser arasında uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu onur ödülü almaya hak kazandı.

Habitat GreenFest Resim Yarışması'nda Meva Nil Biçen Türkiye birinciliği, Yeşilay'ın düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda "edebi eser" kategorisinde Mehmet Eymen Ekiz il birinciliği elde etti.

Öğrenciler, merkezde her hafta aldıkları 12 saatlik destek eğitimleriyle başarılarına yenilerini eklemek için öğretmenlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyorlar

Merkez Müdürü Hacı Encü, AA muhabirine, merkezde özel yetenek alanında eğitim verdiklerini, müzik, resim ve genel yetenek alanında 27 öğrencileri bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin var olan yeteneklerini danışman öğretmenlerin gözetiminde ve yönlendirmesiyle daha da geliştirdiklerini bildiren Encü, öğrencileri en iyi şekilde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin kültür ve sanat alanında çeşitli projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını anlatan Encü, öğrencilerin çeşitli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin çabalarıyla yarışmalardaki başarılı sonuçların elde edildiğini anlatan Encü, öğrenci ve öğretmenleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

Kentte kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda farklılık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Encü, "Uygulamalarımızla diğer okullarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bu başarılarımızı artırmak daha farklı alanlarda yarışmak, dereceler elde etmek ilimizi en iyi şekilde temsil etmek amacındayız." dedi.

"İleride resim öğretmeni veya ressam olmak istiyorum"

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Buğlem Bozdağ (10) da Gaziantep'teki yarışma için aile, doğa ve çocuk sevgisini resminde ön plana aldığını ve yarışmada gümüş madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Merkezde resim eğitim aldığı danışman Fahrettin Kaya'ya teşekkür eden Bozdağ, ressam olmak istediğini belirtti.

Bozdağ, "Portre alanında yağlı boya ile kendimi geliştirip sergiler açmak istiyorum." diye konuştu.

Fidan Defne Gezgin (9) ise 2 yıldır merkezde resimde destek aldığını, resimlerinde geri dönüşüm, eğitim ve kitap okumayı tuvallerine yansıttığını belirtti.

Gezgin, "Resimlerimde daha çok çizim tekniklerine ve canlı tonlara dikkat ediyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Meva Nil Biçen ise resimde aldığı ödülle mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem ailemi hem de öğretmenlerimi gururlandırdım. Gaziantep'teki yarışmada bronz madalya aldım. İleride resim öğretmeni veya ressam olmak istiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, daha büyük başarılar elde etmek amacındayım."

Kaynak: AA

