Silopi'de 150 kursiyere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu kapsamında 150 kursiyere ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde temel yaşam desteği ve Heimlich manevrası gibi acil durum müdahaleleri hem teorik hem uygulamalı olarak gösterildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 150 kursiyere ilk yardım eğitimi verildi.
Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu kapsamında kursiyerlere yönelik hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi programı gerçekleştirildi.
Kursiyerlere, eğitimlerle temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında uygulanan Heimlich manevrası ve acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler uygulamalı olarak anlatıldı.
Kaynak: AA
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