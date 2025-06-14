ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangında 100 dönüm arazi zarar gördü.
Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyü yolu üzerinde, gece 01: 30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı ve su kanallarının geçişleri nedeniyle bazı noktalara araçlarla ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, küreklerle alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Silopi'de Anız Yangını: 100 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?