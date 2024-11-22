Silopi'de Kaybolan Genç için Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silopi'de Kaybolan Genç için Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Silopi\'de Kaybolan Genç için Dicle Nehri\'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

17 Kasım'dan beri kaybolan Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları 3. günde de sürerken, baraj kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.

22.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor. Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla, baraj kapakları kapatıldı.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 3'üncü günde de devam ediyor. Çalışmalar, 8 arama-kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı dron, Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden 2 kurbağa adam, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan 6 SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü arama ekibi ile sürüyor. Cizre- Silopi güzergahı boyunca askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personeller de sınır hattı boyunca kıyı şeridindeki sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda çalışma başlattı. Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla da Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapakları kapatıldı. Devam eden çalışmalarda, Yalgattekin'e ait bir ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silopi'de Kaybolan Genç için Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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