Silopi\'de Okul Servisi Devrildi: 5 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı.
Görümlü beldesinin Yolağzı mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.
Kazada, sürücü ile servisteki 4 lise öğrencisi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam Çağlar Partal, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
