Silopi'de Polis Haftası Kutlaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de polisler ve minik öğrenciler, Polis Haftası'nda pasta keserek bir araya geldi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler ile emniyet personeli bir araya geldi. Programda öğrenciler ve polisler birlikte pasta keserek kutlama yaptı.

Silopi ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla Kadın Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, Kadın Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, Silopi Aile Destek Merkezi (ADEM-2) Müdiresi Songül Saygıdar, emniyet personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür merkezine gelişlerinde öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut ve beraberindeki personel, miniklerle yakından ilgilendi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, Polis Haftası anısına hazırlanan pasta, emniyet mensupları ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde kesildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere polislik mesleği hakkında genel bilgiler verilirken, trafik polisleri de güvenli trafik kurallarını içeren kısa bir bilgilendirme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bayramlarını kutladı. Program, kültür merkezinin gezilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Polis Haftası, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:01:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.