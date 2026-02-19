Silopi'de Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de Ramazan Sakin Geçiyor

19.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de Ramazan'ın ilk günü, caddeler boş kaldı; işyerleri kapalı, hayat durgun.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. İlçenin en işlek noktalarında belediye temizlik işçileri dışında kimseye rastlanmazken, çok sayıda işyerinin kapalı olması dikkat çekti.

Ramazan ayının birinci gününde, Silopi'de alışılmış hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Günün erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi. Normal günlerde yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı işlek caddelerde, belediyeye bağlı temizlik işçilerinin çalışmaları öne çıktı. Birçok işyerinin kapalı olduğu ilçede, sokaklardaki sakinlik objektiflere yansıdı. Vatandaşların Ramazan ayının ilk gününü daha çok evlerinde geçirmeyi tercih etmesi, kent genelinde belirgin bir durgunluğa neden oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:31:33. #7.11#
SON DAKİKA: Silopi'de Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.