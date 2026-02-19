Silopi'de Ramazan Sakin Geçiyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. İlçenin en işlek noktalarında belediye temizlik işçileri dışında kimseye rastlanmazken, çok sayıda işyerinin kapalı olması dikkat çekti.

Ramazan ayının birinci gününde, Silopi'de alışılmış hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Günün erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi. Normal günlerde yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı işlek caddelerde, belediyeye bağlı temizlik işçilerinin çalışmaları öne çıktı. Birçok işyerinin kapalı olduğu ilçede, sokaklardaki sakinlik objektiflere yansıdı. Vatandaşların Ramazan ayının ilk gününü daha çok evlerinde geçirmeyi tercih etmesi, kent genelinde belirgin bir durgunluğa neden oldu.