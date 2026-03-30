Silopi'de Servis Kazası: 4 Öğrenci Yaralı - Son Dakika
30.03.2026 18:49
Şırnak'ın Silopi ilçesinde servis aracı devrildi, 4 öğrenci ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Görümlü beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen, Habur Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 öğrenci ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'4 ÖĞRENCİ VE 1 ŞOFÖR HAFİF YARALI'

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, hastanede tedavi olan yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Partal, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Görümlü bölgesinde bir okul servisi aracımız kazaya karıştı. 4 öğrencimiz ve 1 şoförümüz hafif yaralı. Hepsi hastaneye geldiler şu an kontrol altındalar. Geçmiş olsun diyoruz, Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Servis aracı, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Advertisement
