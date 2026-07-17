Silopi'de TIR Kazası: Kolunu Kaybeden Adam Diyarbakır'a Sevk Edildi - Son Dakika
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Silopi'de TIR Kazası: Kolunu Kaybeden Adam Diyarbakır'a Sevk Edildi

Silopi\'de TIR Kazası: Kolunu Kaybeden Adam Diyarbakır\'a Sevk Edildi
17.07.2026 15:48
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Silopi'de TIR'ın çarpması sonucu kolu kopan Tahir A., ambulans helikopterle Diyarbakır'a gönderildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, TIR'ın çarpmasıyla yaralanan ve kolunun koptuğu belirtilen Tahir A. (42), ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı TIR Parkı'nda meydana geldi. Şoförünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen TIR, Tahir A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Tahir A.'nın kolunun koptuğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Tahir A., ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil müdahalesi gerçekleştirilen Tahir A.'nın ileri tetkik ve tedavisi için de tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Şırnak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Şırnak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Müdür Vekili Dr. Gökhan Binici, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Leyla Acar ile 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi personelinin koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonun ardından yaralı Tahir A., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Silopi, Şırnak, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de TIR Kazası: Kolunu Kaybeden Adam Diyarbakır'a Sevk Edildi - Son Dakika

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