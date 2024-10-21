Silopi\'de Yer Fıstığı Hasat Şenliği

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TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen Yer Fıstığı Hasat Şenliği'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Bağcı, Vali Birol Ekici ile hasat yaptı.

Silopi ilçesinde, Yer Fıstığı Hasat Şenliği düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Birol Ekici, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İlçe Kaymakamı Cihat Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı, İl Müftüsü Orhan Örnek'in bereket duası ile birlikte Vali Ekici ile Bakan Yardımcısı Bağcı, traktörlere binerek yer fıstığının hasadını gerçekleştirdi. Vali Birol Ekici, topladığı fıstıkların tadına bakarak, toplu fotoğraf çektirdi. Etkinlikte konuşan Vali Ekici, kentin her geçen gün ilerlediğini belirterek, "Bir hususa hassaten vurgu yapmak istiyorum. Şu yeşilliğe bakın ve daha sonra ilerideki kırsal alanlara bakın. Sulama ile birlikte 15 kat, 20 kat daha fazla ürün alacağımızı hepiniz görüyorsunuz. Ama bunları kıskananlar da var. Bu ilerlemeyi kıskananlar var. Gelin hep birlikte Şırnak'ı fıstık gibi yapalımö dedi.

'AMACIMIZ, YER FISTIĞI ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK'

Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, kentin yer fıstığı üretiminde daha da ilerlemesi için bakanlık olarak destek verildiğini söyledi. İki alanda yer fıstığına destek verdiklerine değinen Bağcı, "İlki yerel tohumumuz ismi Masal. Bunu üreticilerimize dağıtarak destek olmaya çalışıyoruz. Burada amacımız yer fıstığı üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak. İkinci olarak burada yer fıstığı işleme tesisi için destek olmaya çalışıyoruz. Şu an devam eden yaklaşık 2.7 milyon lirayı bulacak olan bir inşaat devam ediyor. Bu sene içerisinde de 5 milyona yakın bir hibe anlaşması imzalandı. İnşallah o tesisler de hizmete girince artık yer fıstığımız burada işlenecekö diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),