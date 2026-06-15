Silopi'de Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Silopi'de Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

15.06.2026 10:09
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Silopi'de sağlıklı yaşam için 13. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan bisiklet turuna Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer, Yeşilay Silopi ilçe Temsilcisi Gönül Ürgen ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli köyüne kadar pedal çeviren katılımcılar, köye ulaştıklarında Muhtar Nihat Birlik tarafından karşılandı. Bisikletçiler, köy yakınındaki dere kenarında bulunan ve kaynak suyunun çıktığı mağaranın önünde turu tamamladı. Bir süre burada dinlenen grup, daha sonra yeniden bisikletlerine binerek ilçe merkezine döndü.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, bağımlılıkla mücadelede sportif faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 kilometrelik rotada 50 sporcumuzla birlikte keyifli bir sürüş yaptık. Silopi, bisiklet kullanımı için oldukça uygun bir şehir. Şehrimizin çok fazla engebesi yok, sokaklarımız geniş. Hem bunu göstermek hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü bağımlılıkla mücadelede bu tür sportif faaliyetleri önemli bir araç olarak görüyoruz. Bugün de bu farkındalığı oluşturmayı amaçladık" dedi.

Etkinliğe katılan bisikletçilerden Şehmus Müldür ise, "Yeşilay etkinliğimiz vardı bugün. Gençlik Merkezinden Esenli köyüne kadar pedal çevirdik. Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Nurullah Kunur da, "Bugün Silopi'de Yeşilay'ın düzenlediği bisiklet turuna katıldık. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden başlayıp Esenli köyüne kadar birlikte pedal çevirdik. Keyifli bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silopi'de Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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