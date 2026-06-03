Silopi'de Yüzme Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Silopi'de Yüzme Eğitimleri Başladı

03.06.2026 13:49
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Yenilenen yüzme havuzunda öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler, okullarından servislerle alınarak uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Silopi'de kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler için yüzme eğitimleri başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, okullarından servislerle alınarak tesise getiriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde temel yüzme teknikleri öğretiliyor. Yenilenen tesis, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırırken fiziksel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra servislerle okullarına geri götürülüyor.

YÜZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, tesisin her yaştan bireyin kullanımına açık olduğunu belirterek, yüzme havuzunun sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemek amacıyla hizmet verdiğini söyledi.

Yüzme Antrenörü Sevim Çetin ise öğrencilere 4 haftalık program kapsamında eğitim verildiğini belirterek, eğitim sürecinde tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti. Temel seviyeden başlayan eğitimlerde öğrencilerin yüzme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Çetin, başarılı sporcuların ilerleyen süreçte daha ileri düzey çalışmalara yönlendirileceğini söyledi.

Eğitimlerin yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik programlarla sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

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