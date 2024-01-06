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Silvan'da Belediye Garajı Tehdit Edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, belediyeye ait Garaj Amirliği'ne gelerek çalışanları toplayıp, araçları yakmakla tehdit eden maskeli 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirtildi.

Silvan\'da Belediye Garajı Tehdit Edildi
06.01.2024 - 14:44,
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, belediyeye ait Garaj Amirliği'ne gelerek çalışanları toplayıp, araçları yakmakla tehdit eden maskeli 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, 4 Ocak akşam saatlerinde Silvan İlçe Belediyesi'ne ait Garaj Amirliği'nde meydana geldi. 1'i silahlı ve yüzü maskeli 4 şüpheli, yanlarında yanıcı maddelerle Garaj Amirliği'ne gelerek, çalışanları bir odada topladı. Şüpheliler, daha sonra garajdaki belediyeye ait araçları yakmakla tehdit edip, ayrıldı. Şüphelilerin Garaj Amirliği'ndeki görüntüleri, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Personelin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, adresleri belirlenen 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Eylemlerini terör örgütü PKK adına yaptıkları belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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