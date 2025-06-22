Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldürüp, saklandığı adreste yakalanan şüpheli Abdulah Uyan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Muhtar Katili Tutuklandı - Son Dakika
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