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Silvan'da örtü yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Silvan Kayadere Mahallesi ve Önce Vatan bölgesinde henüz nedeni belirlenemeyen örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının Kayadere ve Taşpınar mahallesi arasında ormanlık alana doğru ilerlediği kaydedildi.