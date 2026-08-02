Silvan'da Pikap Su Kanalına Düştü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde su kanalına devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde su kanalına düşen pikabın sürücüsü yaralandı.
Kıraçtepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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