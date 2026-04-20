Silvan'da Sağanak Taşkınlara Neden Oldu

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Silvan ilçesinde öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin ana cadde ve sokaklarında biriken sular kısa sürede taşkınlara neden oldu. Bazı bölgelerde yolların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok noktada da rögar kapaklarının tıkalı olduğu görüldü. Zarar gören bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.