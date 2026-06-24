Silvan'da Takla Atan Otomobilde 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Silvan'da Takla Atan Otomobilde 2 Ağır Yaralı

Silvan\'da Takla Atan Otomobilde 2 Ağır Yaralı
24.06.2026 10:08
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobildeki iki kişi ağır yaralandı, inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, araçta sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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