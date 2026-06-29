Simav'da Oto Tamircisi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Simav'da Oto Tamircisi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Simav\'da Oto Tamircisi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
29.06.2026 17:02
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, oto tamircisi Mehmet Karaman, lifte düşen otomobilin altında kaldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kekliktepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kendine ait oto tamirhanesini işleten 41 yaşındaki Mehmet Karaman, arızalı bir otomobili tamir için lifte alarak yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı.

Bu sırada liftin üstündeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Karaman'ın üzerine düştü.

Durumu fark eden çevredeki esnaf, kriko ile Karaman'ı otomobilin altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine ağır yaralı halde kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Karaman, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Mehmet Karaman, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Ekonomi, Güncel, Simav, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav'da Oto Tamircisi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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