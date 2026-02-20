Simav'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Simav'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Simav\'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
20.02.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDF) şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDF) şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenledi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eynal'daki bir salonda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin milletin kalbinde ebediyen yaşayacağını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin aileleri ise bizlere onların en değerli emanetleri olarak her zaman baş tacı olacak. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanındadır. Sizlerin duası, sabrı ve vakarı bu milletin en büyük gücüdür. Bizler de görevimizi sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vefa borcu olarak görüyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır."

İftara Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, şehit yakınları, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Politika, Kütahya, Güncel, İftar, Simav, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika

Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:15:35. #7.11#
SON DAKİKA: Simav'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.