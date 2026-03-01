Şimşek: Ekonomimiz Şoklara Dirençli

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir" açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, söz konusu paylaşımların manipülasyon amacı taşıdığı ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. İlgili açıklamayı alıntılayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."