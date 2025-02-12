Şimşek: Körfez Ülkeleri Yatırım İştahı Artıyor

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Hükümetler Zirvesi için geldiğimiz Dubai'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Körfez ülkeleri ekonomi programımızı büyük bir ilgi ile takip ediyor, yatırım iştahı giderek artıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamındaki temaslarını değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel ticarette korumacılığın giderek arttığı bu dönemde bölgesel entegrasyona önem veriyoruz. Dünya Hükümetler Zirvesi için geldiğimiz Dubai'de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Körfez ülkeleri ekonomi programımızı büyük bir ilgi ile takip ediyor, yatırım iştahı giderek artıyor" dedi.