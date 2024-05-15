Şimşek: Otoyol ve köprü zammının enflasyona etkisi sınırlı olacak - Son Dakika
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Şimşek: Otoyol ve köprü zammının enflasyona etkisi sınırlı olacak

Şimşek: Otoyol ve köprü zammının enflasyona etkisi sınırlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtti. Şimşek, yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngördüklerini ve mali disiplini güçlendirmek için aldıkları kararlarda dezenflasyon hedeflerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

15.05.2024 14:42
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın enflasyona etkisinin sınırlı olacağını ileri sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

Kaynak: ANKA

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