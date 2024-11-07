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Şimşek'ten AIIB Ziyareti

Şimşek\'ten AIIB Ziyareti

Hazine Bakanı Şimşek, Pekin'deki Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı ziyaret etti.

07.11.2024 15:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Şimşek, Çin'deki temaslarını sürdürüyor.

Şimşek, temasları kapsamında, nezaket ziyaretinde bulunduğu AIIB Başkanı Cin Liçün ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğündeki 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'i ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 65'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Banka, Pekin, Son Dakika

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