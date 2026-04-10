Bakan Şimşek: Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki Gerilimden Etkilenmeyecek

10.04.2026 16:04
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'da düzenlenen 'Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisinin jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını ve enerji bağımlılığının azaldığını vurguladı. Enflasyondaki düşüş trendine dikkat çekerek, uzun vadede cari açıkta azalma beklediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'da düzenlenen 'Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Zirvede, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu belirten Şimşek, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime değindi. İran savaşının etkilerinden bahseden Şimşek, bu savaşın enerji piyasalarına büyük etkisi olduğunu, ancak Türkiye'nin Hürmüz Boğazı bölgesindeki tedarikçilere enerji bağımlılığının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazda bağımlılığın hemen hemen olmadığını vurguladı.

Şimşek, geçen yıl yaşanan ticaret savaşları, kuraklık gibi şokları önemli kayıplar yaşamadan atlattıklarını, programın kendini kanıtladığını ifade etti. Maliye politikasının sağlam yapısının Türkiye'nin dayanıklılığının en önemli ayağı olduğunu belirterek, bütçe açığının millî gelire oranını yüzde 3'ün altına düşürdüklerini söyledi. Bu durumun politikada manevra alanı sağladığını ve makroekonomik şoklara dayanıklılığı artırdığını ekledi.

Savaş döneminde Türkiye'nin olumlu yönde ayrıştığını ifade eden Şimşek, vatandaşların programa olan güveninin önemli olduğunu vurguladı. Enflasyonun düşüş trendinde olduğunu, hedeflerin 20'lerin altı olduğunu, ancak piyasa enflasyonunun 25 civarında görüldüğünü belirtti. Ateşkes devam ettiği takdirde enflasyonu düşük tutmak için çalışacaklarını söyledi. Uzun vadede cari açıkta azalma beklediklerini, yenilenebilir enerji üretiminin arttığını ve sanayi politikalarıyla dönüşümü başardıklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

